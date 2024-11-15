نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الكرة النسائية.. الأهلي يواجه الجونة والزمالك في مواجهة قوية أمام مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية في تمام الساعة 2.30 ظهرًا.

مباريات الجولة الثامنة من دوري الكرة النسائية

وتشهد الجولة الثامنة 6 مواجهات من بينها الاهلي أمام الجونة، والزمالك في مواجهة قوية أمام مودرن سبورت، والمقاولون العرب يستضيف اتحاد بسيون، ويحل المعادي واليخت ضيفًا على المصري.

كما يلتقي بيراميدز مع بالم هيلز، والطيران يواجه انبي في مواجهة متكافئة.

وتأجلت مباراة مسار أمام البنك الاهلي نظرًا لمشاركة فريق مسار في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات المقامة حاليًا في المغرب.

كما أن كلًا من فريق زد أف سي ووادي دجلة والاتحاد السكندري باي في الجولة الثامنة.

والجدير بالذكر أن عدد الفرق المشاركة في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 أصبح 17 فريق، بعدما انسحب كلًا من مركز شباب الأميرية ودلفي السكندري.

ويتصدر النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة ويليه البنك الاهلي ووادي دجلة وزد اف سي برصيد 15 نقطة ومسار برصيد 12 نقطة.