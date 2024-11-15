نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي المحترف يقترب من العودة للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن نادي قطر القطري يدرس رحيل أحمد عبد القادر جناح الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

ورحل أحمد عبد القادر لصفوف فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد موافقة المدرب مارسيل كولر وعدم اقنناعه بمستواه.

تصريحات الإعلامي إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق خلال تصريحات تلفزيونية: تتجه النية لدى قطر القطري للاستغناء عن أحمد عبدالقادر المعار من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل بسبب تراجع مستواه وتراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري للمركز العاشر.

وأضاف: طلب المدير الفني لفريق قطر القطري من إدارة ناديه ضرورة رحيل أحمد عبدالقادر وإعادته لفريق الأهلي وضرورة البحث عن لاعبين أجانب أخرين للتعاقد معهم في الفترة القادمة.