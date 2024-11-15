انت الأن تتابع خبر غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهل الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة، غاراته على الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الذي وجهه إلى سكان الضاحية الجنوبية.



وحسب المعلومات، فإن 4 غارات استهدفت منطقة الغبيري، كانت عنيفة جدا ووصل صداها إلى العاصمة بيروت،بحسب وسائل إعلام لبنانية.



كما تم استهداف منطقة برج البراجنة، بالإضافة إلى مبنى سكني في منطقة الطيونة التابعة عقاريا لبلدية الغبيري، الواقعة على مدخل العاصمة بيروت.

وعلى صغيد آخر، وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنذارا جديدا لسكان منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصف المنطقة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان⁩: "إلى جميع السكان في منطقة الغبيري.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".



وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أمس الخميس، غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت خصوصا منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة.



يأتي ذلك، بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن "مقترحا لوقف إطلاق النار".



وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن "جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان".