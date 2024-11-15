انت الأن تتابع خبر الأرجنتين ضده .. قرار أممي لصالح فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافقت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية)، الليلة الماضية، على مشروع قرار بشأن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وايد المشروع الذي أرسلته اللجنة إلى الجمعية العامة 170 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد (الأرجنتين، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، باراغواي، الولايات المتحدة)، مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت وهي (كيريباتي، ليبيريا، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، رواندا، توغو، تونغا، توفالو).

وبموجب النص، تؤكد الجمعية على الضرورة الملحة للتوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

ويحث النص جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وخلال المناقشة، أدان العديد من المندوبين الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأراضي الفلسطينيين، فضلاً عن الإبادة الجماعية والمجازر العشوائية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة.

وأعرب بعض المتحدثين عن أسفهم لأن فلسطين ليست عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.