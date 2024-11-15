انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي:ضربنا بنية تحتية لحزب الله وقيادة الرضوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته ضربت مواقع البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني ومراكز قيادة "الرضوان" التابعة للحزب في منطقة النبطية جنوب لبنان أمس الخميس.



وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة: "خلال اليوم الماضي واصلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عملياتها المستهدفة في جنوب لبنان، حيث عثرت على معدات إرهابية تابعة لـ"حزب الله" ومنصات إطلاق، وصواريخ قصيرة المدى كانت تهدف إلى ضرب مجتمعات منطقة الجليل، ومدافع، وأسلحة إضافية، علاوة على ذلك، قامت القوات بتفكيك البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض لحزب الله".



وأضاف البيان "خلال الضربات المستهدفة أمس الخميس، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية مواقع البنية التحتية الإرهابية لحزب الله ومراكز قيادة رضوان في منطقة النبطية في جنوب لبنان، ومن بين الأهداف التي تم ضربها موقع البنية التحتية الإرهابية الذي تستخدمه وحدة بدر التابعة لحزب الله لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".



وتابع البيان "تسيطر منظمة حزب الله بشكل منهجي على المناطق المدنية في جميع أنحاء لبنان وتغرس قادتها وعملائها في المناطق المدنية من أجل التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية، مما يعرض المدنيين اللبنانيين للخطر".



وأردف "خلال اليوم الماضي، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 120 هدفا إرهابيا في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة ومراكز القيادة والخلايا الإرهابية وكمية كبيرة من منصات الإطلاق، بما في ذلك بعضها الذي أطلق الصواريخ أمس باتجاه حيفا ومنطقة الجليل الأعلى".

