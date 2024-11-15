انت الأن تتابع خبر أول زعيم يلتقيه ترامب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مانويل أدورني السكرتير الصحفي للرئيس الأرجنتيني، أن دونالد ترامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، التقى مع رئيس بلاده خافيير ميلي يوم أمس الخميس.



ووفقا للمادة التي نشرها السكرتير الصحفي على شبكات التواصل الاجتماعي، تم عقد اللقاء في منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا.



ونشر أدورني صورة على شبكة التواصل الاجتماعي X، ظهر فيها من اليسار إلى اليمين وزير الخارجية الأرجنتيني جيراردو فيرتين ورجل الأعمال إيلون ماسك وميلي وترامب وكذلك كارينا شقيقة ميلي.



وفي الصورة المنشورة، ظهر ماسك، الذي لعب مؤخرا دور مستشار غير رسمي ولكنه مقرب جدا من ترامب، وهو يحمل طفلة بين ذراعيه.

وبهذا الشكل، أصبح ميلي أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بعد فوزه.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر، أن الاجتماع سار بشكل جيد وأن ميلي التقى كذلك مع مستثمرين أمريكيين.