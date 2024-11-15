لبنان يحدد موقفه من المقترح الأمريكي لوقف النار

انت الأن تتابع خبر لبنان يحدد موقفه من المقترح الأمريكي لوقف الناروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر سياسية رفيعة اليوم الجمعة إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعاد التأكيد على الموقف اللبناني بشأن مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



ولفتت المصادر إلى أن "بري تسلم أفكارا ومقترحات لوقف إطلاق النار وأن الموقف الرسمي على حاله وهو المعلن: لن يقبل لبنان بأي تعديل على القرار 1701 لا سيما حرية الحركة الإسرائيلية وخرق سيادته".

وعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد على موقف لبنان حول أي تسوية مقبلة، وتمسّكه بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 "بلا حرف زائد أو ناقص"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار" في كلامه أمام زواره.

ورداً على الشروط الإسرائيلية، قال بري: "موقفنا واضح. هل من عاقل يعتقد بأننا سنوافق على تسوية أو حل يحقق مصلحة إسرائيل على حساب مصلحة لبنان وسيادته".

وقال بري أمام زواره إنه "يأمل أن تنبثق عن اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب إشارة إيجابية تصل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، وأنا جاهز لملاقاته في ما كنا قد اتفقنا عليه سابقاً"، موضحاً أنه كانَ ينتظر جواباً يتعلق بالصيغة المُتفق عليها مع الأخير "لكنها لم تصل".

وأضاف بري أن "التصعيد الوحشي ضد الضاحية والجنوب والبقاع هو رسالة من العدو بأنه يصر على التفاوض تحت النار، ونحن نؤكد أن لبنان لن يفاوض تحت النار. يجب أن يحصل وقف شامل لإطلاق النار، ونذهب بعد ذلك إلى ما اتفقنا عليه في ما يتعلق بآلية تطبيق القرار 1701".

من جهة أخرى، قالت المصادر السياسية إن "زيارة رئيس البرلمان الإيراني السابق، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني إلى لبنان، تأتي ضمن التنسيق لبحث آخر التطورات الأمنية خاصة أنه كانت هناك سابقا سلسلة زيارات لمسؤولين إيرانيين إلى بيروت".



وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بوقت سابق أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون سلمت بري ورقة خطية تتضمن "مقترحا لوقف إطلاق النار"، نيابة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان".



وأضافت أن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وأن بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف إطلاق النار".



وذكرت أن "التسوية المفترضة ستحتكم فقط إلى القرار الدولي الصادر عام 2006".



وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن "محادثات وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جدا"، موضحا أن "محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".



هذا وقالت "القناة 12" العبرية، مساء يوم الخميس، إن الرد اللبناني على مقترح وقف إطلاق النار الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى بيروت، قد يصل خلال 24 ساعة.



ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت، وعددا من البلدات والقرى، فيما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة القتال في لبنان وعدم قبول أي تسوية لا تحقق أهداف الحرب.