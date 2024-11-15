تألق جديد لـ "فينوم".. إيرادات الجزء الأخير تتجاوز 1.5 مليار دولار عالميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - في إنجاز جديد يؤكد قوة الإنتاج السينمائي المتميز، حقق فيلم "Venom: The Last Dance" إيرادات عالمية تجاوزت 1.5 مليار دولار، محطمًا توقعات الجميع وكاسحًا شباك التذاكر في مختلف أنحاء العالم.

ايرادات فيلم فينوم

النجم توم هاردي والمخرجة كيلي مارسيل نجحا في تقديم جزء ختامي مبهر لهذه السلسلة الناجحة، حيث بلغت إيرادات الفيلم 397 مليونًا و917 ألف دولار على مستوى العالم منذ طرحه في 25 أكتوبر الماضي. وتوزعت الإيرادات بين 118 مليون و517 ألف دولار في السوق الأمريكية، و279 مليونًا و400 ألف دولار في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددًا قوة هذه الشخصية الخارقة التي نجحت في جذب الملايين من المعجبين حول العالم. وفي تصريحات خاصة، أكدت المخرجة كيلي مارسيل أنها كانت تخطط منذ البداية لتقديم ثلاثية متكاملة لهذه السلسلة الناجحة، مشيرة إلى أن شركة "سوني" طلبت منها تولي مهمة الإخراج للجزء الأخير، وهو ما كان تحديًا مميزًا بالنسبة لها.

وعكست ردود أفعال الجمهور والنقاد انبهارهم بالجزء الختامي من "فينوم"، مؤكدين أن المخرجة نجحت في تقديم نهاية مثيرة وممتعة لهذه القصة، جسدها النجم توم هاردي بمهارة متناهية. ويُعد هذا الإنجاز الجديد تتويجًا لمسيرة ناجحة لهذه السلسلة المحبوبة على مستوى العالم.