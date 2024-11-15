خيري بشارة:' لما بفتكر رحلتي بتألم وبكرة أشوف أفلامي لأنها خلاص ماضي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المخرج خيري بشارة عن عدم حبه لرؤية أفلام وذلك على هامش تصريحات صحفية في ندوته التي أقيمت أمس على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعنوان " الهوية من خلال عدسة".



وقال المخرج خيرى بشارة:' بكرة أشوف أفلامي لأنها خلاص ماضي وشوفت فيلم قشر البندق لأنه بيتعرض في المهرجان بنسخة مرممة ولكن رحلتي كان كلها تعب أنا دلوقتي هاديء ومتصالح مع نفسي ووديع ولكن لما بفتكر الرحلة بتألم".

تناولت الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.