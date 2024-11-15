ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض البنزين في الولايات المتحدة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وانخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام زادت 2.1 مليون برميل إلى 429.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل 750 ألف برميل زيادة كانت متوقعة من محللين ضمن استطلاع لوكالة .

وأشارت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إلى هبوط مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بنحو 688 ألف برميل.

وزاد استهلاك النفط الخام بمصافي التكرير 175 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات التشغيل فيها بنسبة 0.9%، وفقاً لبيانات الإدارة.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 4.4 مليون برميل إلى 206.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، مقابل 600 ألف برميل زيادة كانت متوقعة من المحللين في استطلاع .

وكشفت البيانات أيضاً عن أن مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.4 مليون برميل إلى 114.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة 200 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي الواردات الأميركية من النفط الخام انخفض 321 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.