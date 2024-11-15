مال وأعمال

ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض البنزين في الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض البنزين في الولايات المتحدة من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وانخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.

predco_adv_2021

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام زادت 2.1 مليون برميل إلى 429.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل 750 ألف برميل زيادة كانت متوقعة من محللين ضمن استطلاع لوكالة .

E-Bank

وأشارت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إلى هبوط مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بنحو 688 ألف برميل.

بنك التعمير والاسكان
Haval

وزاد استهلاك النفط الخام بمصافي التكرير 175 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات التشغيل فيها بنسبة 0.9%، وفقاً لبيانات الإدارة.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 4.4 مليون برميل إلى 206.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، مقابل 600 ألف برميل زيادة كانت متوقعة من المحللين في استطلاع .

وكشفت البيانات أيضاً عن أن مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.4 مليون برميل إلى 114.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة 200 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي الواردات الأميركية من النفط الخام انخفض 321 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض البنزين في الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا