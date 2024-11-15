معتز هشام يعلن وفاة والدته : «ربنا يحسن إليكي يا حبيبتي»

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - كشف الفنان معتز هشام، عن وفاة والدته التي رحلت عن الدنيا اليوم، وحرص عدد كبير من الفنانين على دعمه ومواساته.

وكتب معتز عبر حسابه بـ«فيس بوك» عن الأمر: «انتقلت إلى رحمة الله أمي الحبيبة.. الله يرحمك ياحبيبتي ويحسن إليكي ويغفرلك.. يارب صبرنا».

وكان مسلسل «الحشاشين»، هو أخر الأعمال التي شارك فيها معتز هشام، ونال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا.

قصة مسلسل «الحشاشين»

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين حسن ابن الصباح، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، والصباح هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة «الحشاشين».