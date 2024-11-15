وزيرا خارجية أمريكا وكندا يبحثان إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلا ني جولي، الأمن والاستقرار في هايتي، وإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن "بلينكن وجولي" التقيا على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المهمة التي تخص علاقتنا الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد بلينكن - خلال اللقاء - ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة وكندا على إنهاء التحديثات المطلوبة على معاهدة نهر كولومبيا.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما في ذلك الأمن والاستقرار في هايتي، وإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط، وأمن القطب الشمالي.