العالم اليوم - بالفيديو.. مواجهات بين جماهير إسرائيل وفرنسا بحضور ماكرون

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مواجهات بين جماهير إسرائيل وفرنسا بحضور ماكرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - شهدت مباراة فرنسا وإسرائيل، أجواء مشحونة للغاية، في باريس، تضمنت حضورا أمنيا مكثفا، ومواجهات عنيفة على المدرجات، مساء الخميس.

وأقيمت المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0، بحضور عدد قليل من الجماهير وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أسبوع من أعمال عنف شهدتها أمستردام.

واندلعت اشتباكات لفترة قصيرة في المدرجات في الشوط الأول، وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، بينما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللقاء.

وأشار نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة عدد كبير من المشجعين حضور المباراة، بسبب اعتداءات الجيش الإسرائيلي في غزة، بينما عزف البعض الآخر عن الحضور بسبب مخاوف أمنية.

واحتشد المئات خارج الملعب رافعين أعلام فلسطين، بينما رافق عدد كبير من عناصر الأمن الجماهير الإسرائيلية خلال دخولها الملعب.