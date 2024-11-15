رئيس أذربيجان يؤكد دعم بلاده لحل سلمي للنزاع في الشرق الأوسط بناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحل السلمي للنزاع في الشرق الأوسط بناء على مبدأ "الدولتين".

وقال علييف، في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة العيد الوطني لفلسطين نقلتها وكالة ترند "الأذرية"، إنه بمناسبة العيد الوطني لدولة فلسطين، أقدم لكم تهانيّ القلبية وأطيب تمنياتي لكم ولشعبكم الكريم، وذلك بالنيابة عني وعن شعب أذربيجان".

وتابع أنه "لطالما دعمت أذربيجان إلى حرية واستقلال الشعب الفلسطيني. ويواصل بلدنا دعم الحل السلمي للنزاع بناءً على مبدأ "الدولتين"، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وسنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومن خلال التعاون الثنائي".

وأضاف "أعتقد أن علاقاتنا الودية وتعاوننا المبني على التقاليد الإيجابية سيتواصل في المستقبل بنجاح".