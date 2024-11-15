70 مشجعاً من الجالية يساندون منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بتصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - يتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مضيفه الرأس الأخضر، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعة- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- وأسامة فيصل.