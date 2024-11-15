وصفها بـ"وزارة التخلى".. أسير إسرائيلى يهاجم حكومة نتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - نشرت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، شريطا للأسير المحتجز لديها ألكسندر توربانوف يناشد فيه المسؤولين الإسرائيليين إنقاذ حياته.

ووجه توربانوف في الفيديو رسالة إلى زعيم حزب شاس أرييه درعي، ويتوسل فيها بإنقاذه من الأسر لأنه "حبل النجاة الوحيد".

ووصف توربانوف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو "بحكومة التخلّي"، مطلقا صرخة استغاثة للإسرائيليين عنوانها "أنقذونا" مع دعوة بتكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى.

وخلال كلمته، وجه الأسير الإسرائيلي (28 عاما) رسالة إلى درعي مفادها "أتوسل إليك ألا تسمح لنتنياهو وحكومته أن يتخلّوا عنا وينسونا".