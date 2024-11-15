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مصادر بالتعليم: التشديد على المعلمين بتدوين تقييمات الطلاب على الموقع الإلكتروني

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أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على جميع المعلمين بالمدارس بضرورة تدوين درجات تقييمات الطلاب الأسبوعية بالموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

وأوضحت المصادر، أنه جاري متابعة تقييمات الطلاب من خلال لجان المتابعة بالمديريات التعليمية.

وأشارت المصادر، إلى أنه يجب على أولياء الأمور متابعة مستوي الطلاب من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم وكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب والاطلاع على تقييمات الطلاب الأسبوعية ودرجات اختبارات شهر أكتوبر.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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