العالم اليوم - أسهم شركات الأدوية تهبط بعد كشف ترامب عن مرشحه لوزارة الصحة

انتم الان تتابعون خبر أسهم شركات الأدوية تهبط بعد كشف ترامب عن مرشحه لوزارة الصحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - انخفضت أسهم شركات الأدوية المصنعة للقاحات بشكل حاد، الخميس، بعد تقارير أفادت بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيرشح روبرت إف. كينيدي، وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Axios" واطلعت عليه "دوت الخليج"، فإن اختيار ترامب، الذي تم تأكيده بعد إغلاق الأسواق، يضع أحد أبرز المتشككين في اللقاحات في البلاد على رأس وكالات الرعاية الصحية الأميركية.

وانخفضت أسهم شركات "موديرنا" و"بيونتيك" و"نوفافاكس" بنسبة 5.6 بالمئة و 7.1 بالمئة و 7 بالمئة على التوالي يوم الخميس.

تحصل الشركات الثلاث على إيرادات كبيرة من بيعها للقاحات COVID.

وأوضح التقرير أن الرئيس المنتخب يعمل حاليا على بناء حملة "اجعل أميركا صحية مرة أخرى"، بقيادة كينيدي، مما أثار مخاوف المؤامرة بشأن إمدادات الغذاء واللقاحات وصناعة الأدوية.

ونشر ترامب على Truth Social بعد ظهر يوم الخميس أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تحت قيادة كينيدي "ستلعب دورًا كبيرًا في المساعدة في ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية الضارة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الصيدلانية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الساحقة في هذا البلد".