القاهرة - محمد ابراهيم - بإطلالة أنيقة.. خالد النبوي يخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

تألق الفنان خالد النبوي، ببدلة كلاسيك أنيقة، ولقد نسق أسفلها قميصًا أبيض وبنطلون أسود، حيث خطف الأنظار بها خلال حضوره افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45، وشارك جمهوره بعض الصور وجاء ذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

منشور الفنان خالد النبوي

و علق خالد النبوي، على منشوره قائلًا: "و تعيش السينما المصرية من إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

خالد النبوي يخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

افُتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، وتشهد الدورة الخامسة والأربعين مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين.

بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويكرم المهرجان ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي، مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا بقصته الإجتماعية العائلية التي تدور في إطار عائلي ودرامي كوميدي وآيضًا يبرز أهمية القيم والأخلاق حيث كان العمل يتناسب مع معاييرنا وتقليدنا الإجتماعية وحاز على إعجاب وتفاعل الجمهور.

أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"

تدور أحداث قصة مسلسل "إمبراطورية ميم" حول شخصية مختار أبو المجد التي يؤديها الفنان خالد النبوي، والذي توفيت زوجته، ووجد نفسه مضطرًا لتولي مسؤولية رعاية أولاده الستة، وأصبح يتعين عليه صنع حياة جديدة لهم، ولكن الأب يجد نفسه يواجه العديد من التحديات في التعامل مع أولاده بسبب تفكيرهم المعاصر واختلافه عن توجهاته القديمة.



طاقِم عمَل مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.