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أحمد جودة - القاهرة -

عبر السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان، عن حزنه الشديد للخسارة التي تعرض لها في الوقت القاتل أمام قطر 2-3 بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

كاتانيتش: خسرنا أمام قطر بأسوأ سيناريو

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الصعب أن تخسر بهذه الطريقة، وتتلقى هدفا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهذا الشكل لكن في النهاية هذه هي كرة القدم وعلينا أن نتقبل ما حدث".

وأضاف: "في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد، وتلقينا هدفين، وفي الشوط الثاني ضغطنا ولعبنا كرة قدم ممتازة ونجحنا في تسجيل التعادل وحاولنا بأفضل ما لدينا أن نخرج بنتيجة إيجابية".

وشدد المدرب: "حريص على تدعيم الدفاع بعد التغييرات الهجومية التي أجراها الفريق القطري بالدفع بمهاجمين حتى لا يتلقى الفريق المزيد من الأهداف".

وأشار: "مشاريبوف قدم أداء جيدا وظهر بمستوى مميز خلال الدقائق التي شارك فيها بعد الدفع به هو وبقية اللاعبين أيضا، لكن الفريق لم يحالفه التوفيق وخسر بسيناريو صعب للغاية".

وأفاد كاتانيتش: "قدمنا كرة قدم رائعة في الشوط الثاني، وضغطنا بكل قوة على الفريق القطري وسجلنا هدفين.. لكن يجب تقبل أنه من الصعب تلقي هدف في الثواني الأخيرة ولا يوجد أحد ممكن أن يتوقع مثل هذه الأحداث".

وأتم: "لكن بشكل عام لا يزال أمامنا 5 مباريات قادمة ب15 نقطة، وعلينا أن نكون في قمة التركيز وهذا طبيعي في كرة القدم.. ومن الوارد ألا تفوز في كرة القدم، وعموما ما يزال لدينا الحظوظ من أجل التأهل وعلينا ان نقاتل من أجلها في بقية مشوار التصفيات".

