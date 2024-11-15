خاص | آيسل رمزي تكشف لـ دوت الخليج الفني عن أصعب مشهد في "البحث عن علا 2 "

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة الصاعدة آيسل رمزي عن أصعب مشهد واجه فريق عمل مسلسل "البحث عن علا 2"، وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:" معظم المشاهد بتاخد وقت طويل، لكن مشهد السخنة والموتوسيكل يعتبر الأطول والأصعب وكنا على طريق السخنة والجو تلج".

أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا





وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.



نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا





يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.



أحدث أعمال آيسل رمزي



يذكر أن أحدث أعمال آيسل مشاركتها في فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، ودياموند عبود، وكرم مراد، ولينا صوفيا، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر، وإنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.



قصة فيلم حسن المصري



وتدور قصة فيلم «حسن المصري»، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، خلال رحلة فرضت على أحمد حاتم للعيش في لبنان بعد حادث مؤسف، واضطر للعمل في شركة حراسات خاصة، ليجد نفسه في أزمة مع أحد عصابات المافيا.