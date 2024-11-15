الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي
تتجه أسعار الذهب اليوم، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من قوة الدولار وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة فقط إلى 2569.69 دولاراً للأوقية بعد هبوط استمر لخمس جلسات.. وانخفض الذهب بأكثر من اربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، وانخفض أكثر من 220 دولاراً عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.
فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2574.50 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.52 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940.68 دولاراً، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 946.00 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
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