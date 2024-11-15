فوز باراغواي وتعادل البرازيل وفنزويلا

فوز باراغواي وتعادل البرازيل وفنزويلاحقق منتخب باراغواي اليوم فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب الأرجنتين بنتيجة (2 - 1)، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

استهلت الأرجنتين التسجيل بهدف لاوتارو مارتينيز من كرة مباشرة سددها على يسار حارس المرمى في الدقيقة 11 من الشوط الأول، وأدرك أنطونيو سنابريا التعادل لباراغواي من ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول وضعها في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وباغتت باراغواي منتخب الأرجنتين عقب بداية الشوط الثاني مباشرة بعدما استغلت كرة ثابتة لإحراز هدف الفوز من رأسية سددها عمر ألدريتي وارتطمت بأرض الملعب قبل أن تستقر على يمين مارتينيز.

وتتصدر الأرجنتين التصفيات برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، بينما تقدمت باراغواي إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الفنزويلي (1 - 1).

سجل هدف البرازيل اللاعب رافينيا من ركلة حرة متقنة اصطدمت بالقائم وتحولت داخل الشباك في الدقيقة 43 من الشوط الأول، لكن فنزويلا أدركت التعادل سريعًا وسجلت بعد 38 ثانية من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية من البديل سيجوفيا.

وبهذه النتيجة وصلت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، إلى النقطة 17 من 11 مباراة في المركز الثالث، بينما حلت فنزويلا، في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وتتأهل أول 6 فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.