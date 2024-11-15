عمان تهزم فلسطين وتعثر الكويت

عمان تهزم فلسطين وتعثر الكويتعزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته بعدما فوزه على مضيفه منتخب الكويت (3 - 1)، مساء الخميس، في الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجل أهداف كوريا الجنوبية أوه سي-هون في الدقيقة (10) وسون هيونغ-مين في الدقيقة (19) من ركلة جزاء، وباي جون هو في الدقيقة (74)، فيما سجل هدف الكويت محمد دحام في الدقيقة (60)، لتقترب كوريا الجنوبية بذلك من التأهل للمرة الثانية عشرة في تاريخها.

وضمن ذات المجموعة، تعادل المنتخب العراقي مع ضيفه الأردني سلبا بدون أهداف، فيما فاز المنتخب العماني على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل، سجله محسن صالح الغساني في الدقيقة (83).

وبهذه النتائج، تتصدر كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ويمتلك كل من الأردن والعراق 8 نقاط لكل منهما، فيما يأتي منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الكويت بـ 3 نقاط وفلسطين بنقطتين.