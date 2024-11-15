عمان تهزم فلسطين وتعثر الكويت
عزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته بعدما فوزه على مضيفه منتخب الكويت (3 - 1)، مساء الخميس، في الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وسجل أهداف كوريا الجنوبية أوه سي-هون في الدقيقة (10) وسون هيونغ-مين في الدقيقة (19) من ركلة جزاء، وباي جون هو في الدقيقة (74)، فيما سجل هدف الكويت محمد دحام في الدقيقة (60)، لتقترب كوريا الجنوبية بذلك من التأهل للمرة الثانية عشرة في تاريخها.
وضمن ذات المجموعة، تعادل المنتخب العراقي مع ضيفه الأردني سلبا بدون أهداف، فيما فاز المنتخب العماني على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل، سجله محسن صالح الغساني في الدقيقة (83).
وبهذه النتائج، تتصدر كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ويمتلك كل من الأردن والعراق 8 نقاط لكل منهما، فيما يأتي منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الكويت بـ 3 نقاط وفلسطين بنقطتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمان تهزم فلسطين وتعثر الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.