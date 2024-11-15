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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لمنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، عقب تعادل فريقه المخيب مع فنزويلا 1-1، في الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، أن فريقه استحق نتيجة أفضل.

مدرب البرازيل يكشف سبب التعادل المخيب أمام فنزويلا

قال دوريفال جونيور للصحافيين عقب المباراة: "قدمنا لعبًا يسعد الأعين، كان واضحًا ومفتوحًا، أتمنى الاستمرار في التطور والتحسن، لكنني أصر على أن البرازيل استحقت المزيد".

وأشار إلى أن سبب التعادل يعود إلى أن الفريق استمر في خلق فرص تهديفية طوال الوقت، لكن التوفيق لم يحالفه، مع ذلك أكد المدرب رضاه التام عن أداء لاعبيه خلال اللقاء.

وأضاف: "بشكل عام أعتقد أنها كانت مباراة جيدة وندية جدًا. أي نقطة مهمة، وحجم التطلعات طبيعي بسبب كل ما نفعله في الملعب".

واختتم: "اللعب هنا في ملعب ماتورين في فنزويلا معقد، لكننا حصدنا نقطة مهمة، خاصة إننا كنا خارج أرضنا، الآن علينا مواصلة العمل من أجل المباراة المقبلة".



