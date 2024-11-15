نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفتيت الكثافات الطلابية.. مجمع مدارس متكامل ببولاق الدكرور لتحسين الخدمات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، طفرة كبيرة في الإنشاءات الخاصة بالمنظومة التعليمية، تساهم في تحقيق نقلة نوعية بمخططات إستيعاب مدارس المحافظة لأكبر عدد من الطلاب وتقليل الإغتراب بين أبناء حى بولاق الدكرور تلبية لرغبات أولياء الأمور فضلًا عن تفتيت الكثافات الطلابية داخل المدارس.

حيث تعمل محافظة الجيزة، على قدم وساق من أجل الإنتهاء من إنشاء مجمع مدارس عمرو بن العاص بشارع المساكن، والتي يتم تنفيذ الأعمال بها وتحقيق المخطط منها وفقا لخريطة زمنية محددة.

ويضم المجمع 10 مدارس وهم:

1- مدرسة عدلي منصور للتعليم الأساسي.

2- مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى.

3- المدرسة الثانوية بنين.

4- المدرسة الثانوية بنات.

5- المدرسة الثانوى الصناعي.

6- مدرسة شريف إسماعيل للتعليم الإبتدائي.

7- مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الرسمي.

8- مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى للتعليم الرسمي لغات.

9- المدرسة الدولية.

10- المدرسة اليابانية.

مما يوفر خدمات تعليمية متنوعة تستوعب كافة المراحل العمرية وفئات التعليم المختلفة لخدمة أهالى بولاق الدكرور.

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب.

كما تجرى الأعمال الإنشائية حاليا بمدرسة مجدى يعقوب للتعليم الأساسى بشارع الملكة التابع لحي بولاق الدكرور.

وتابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة كمال عامر الرسمية للغات ببولاق الدكرور، حيث ناقش المحافظ، نقل المرافق المتعارضة مع المشروع لإسراع وتيرة العمل.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل.

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