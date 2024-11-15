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أحمد جودة - القاهرة - حسم منتخبا إيطاليا وفرنسا تأهلهما للأدوار النهائية في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

وفاز منتخب إيطاليا 1 / صفر على مضيفه منتخب بلجيكا، فيما تعادل المنتخب الفرنسي دون أهداف مع ضيفه منتخب إسرائيل، مساء الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية.

وواصل منتخب إيطاليا صدارته الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، ليصعدا سويا لدور الثمانية، التي تجرى فعالياته في مارس المقبل.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بلجيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل المنتخب الإسرائيلي قابعا في قاع الترتيب بعدما حصل على أول نقطة في مشواره بالمجموعة.

وعلى ملعب (الملك بودوان) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تقمص ساندرو تونالي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب الإيطالي الوحيد في الدقيقة 11، محرزا هدفه الدولي الأول في مشواره مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة في المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي إيطاليا مع ضيفتها فرنسا، في حين تلعب إسرائيل مع ضيفتها بلجيكا.

واتسمت الدقائق الأولى بالحذر من كلا المنتخبين، قبل أن يأخذ المنتخب الإيطالي زمام المبادرة، بعدما أطلق دافيد فراتيسي التسديدة الأولى في المباراة من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، تصدى لها كوين كاستيلس، حارس مرمى بلجيكا، بثبات.

وسرعان ما ترجم منتخب إيطاليا سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل ساندرو تونالي هدفا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 11، فمن هجمة منظمة علي الجبهة اليمنى استغلها جيوفاني دي لورينزو في اختراق منطقة الجزاء، مرر الكرة لتونالي الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

حاول لاعبو منتخب بلجيكا ترتيب الصفوف سريعا داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لإيطاليا، وشنوا بعض الهجمات لكن دون أن تسفر عن أدنى خطورة على مرمى جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب الأزوري.

وتوقفت المباراة لبضع الوقت في الدقيقة 40، بسبب وجود مشادات بين لاعبي المنتخبين داخل أرضية الملعب وسط تحذيرات من جانب حكم اللقاء، لتستأنف بعدها المواجهة دون أي جديد، وينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا 1 / صفر على بلجيكا.