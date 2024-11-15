نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدربه السابق: مرموش قادر على تخطي مسيرة صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ميخائيل ويمر، المدير الفني السابق لنادي شتوتجارت الألماني، بتألق لاعب منتخب مصر عمر مرموش، المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت، مثنيًا على أدائه المميز منذ بداية الموسم.

تصريحات ويمر عن مرموش ومقارنته بصلاح

وفي تصريحاته خلال برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه خالد الغندور، قال ويمر: "عمر مرموش في حالة استثنائية الآن. لقد أحرز 14 هدفًا مع فريق آينتراخت فرانكفورت في جميع البطولات، بما في ذلك الدوري الألماني، كأس ألمانيا، والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تقديمه 10 مساهمات أخرى. هذا أداء مذهل وأنا سعيد جدًا بما يقدمه".

وأضاف: "كنت متأكدًا من إمكانياته منذ أن كان معنا في شتوتجارت، فهو لاعب يتمتع بطموح كبير ومهارات عالية. يمكنه اللعب في مراكز متعددة بفضل تنوع أدائه، وهو أيضًا شخصية رائعة ومجتهدة تعرف جيدًا ما تريده. أعتقد أنه قادر على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

وعند الحديث عن إمكانية وصول مرموش لمستوى محمد صلاح، قال ويمر: "أنا لا أعرف محمد صلاح شخصيًا، لكن من الواضح أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، فقد سجل العديد من الأهداف وحقق إنجازات فردية وجماعية مع ليفربول. أعتقد أن مرموش يسير في الطريق الصحيح ليصل إلى مستوى صلاح وربما يتفوق عليه في المستقبل إذا استمر على هذا النهج".

اختتم ويمر كلامه قائلًا: "مرموش يمتلك جميع المقومات للنجاح في أوروبا، وأتمنى أن يواصل تطوره ويحقق المزيد من الإنجازات".