نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب باراجواي: جرحنا كرامة بطل العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى المدير الفني لمنتخب باراجواي، غوستافو ألفارو، عقب الفوز على الأرجنتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال على تمرد لاعبيه، وتمكنهم من قلب تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين.

مدرب باراجواي: جرحنا كرامة بطل العالم

قال غوستافو ألفارو: "حظيت بشرف الفوز على الأرجنتين، فزنا على بطل العالم وجرحنا كرامته، لأن الأرجنتين لم ترد أن تخسر تحت أي ظرف".

ووصف مدرب باراغواي ما حققه بأنه انتظار عظيم.

وأضاف في حديثه مع الصحافيين: "واجهنا تحديًا صعبًا جدًا ومعقدًا جدًا، لا تعرفون مدى صعوبة مواجهة الأرجنتين والفوز عليها، إنها أول مرة في تاريخي أتمكن من الفوز على الأرجنتين".

ولم تخسر باراغواي تحت قيادة ألفارو منذ توليه قيادة الفريق في آخر 5 جولات.

واختتم المدرب: "سبب الانتصار الفاعلية الهجومية التي أجبرت الأرجنتين على التراجع"، فيما أثنى على قوة المهاجم أنطونيو سانابريا الذي سجل هدفه من مقصية مزدوجة.