نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لكرة القدم، تحت قيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب كاب فيردي مساء اليوم الجمعة. تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب. وقد ضمن المنتخب المصري التأهل رسميًا إلى البطولة منذ المعسكر الماضي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

أعلنت قناة Sportdigital الألمانية عن نقلها للمباراة بشكل مجاني، حيث تعتبر القناة من الناقلين الرسميين لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

القنوات المشفرة الناقلة ومعلق المباراة

سيتم بث المباراة أيضًا عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 المشفرة، بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

موعد انطلاق المباراة

الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: تُقام المباراة على أرض كاب فيردي.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل المباراة