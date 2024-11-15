الرياضة

أحمد سليمان: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة مهرجان اعتزال خالد حسين

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء جارفة في جميع الدول العربية.

أحمد سليمان: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة مهرجان اعتزال خالد حسين

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الاستقبال كان حافل عند وصول الزمالك ليبيا وهذا الأمر يؤكد أن النادي الأبيض يمتلك أكبر شعبية لأي فريق مصري في الدول العربية".

وأضاف: "حصلنا على مقابل مادي كبير لخوض مباراة النصر الليبي والمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين".

وأوضح: "مباراة النصر الليبي بها مكاسب فنية ومادية كبيرة للزمالك وفرصة لمشاركة البدلاء والوقوف على مستواهم الفني".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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