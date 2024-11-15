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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء جارفة في جميع الدول العربية.

أحمد سليمان: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة مهرجان اعتزال خالد حسين

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الاستقبال كان حافل عند وصول الزمالك ليبيا وهذا الأمر يؤكد أن النادي الأبيض يمتلك أكبر شعبية لأي فريق مصري في الدول العربية".

وأضاف: "حصلنا على مقابل مادي كبير لخوض مباراة النصر الليبي والمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين".

وأوضح: "مباراة النصر الليبي بها مكاسب فنية ومادية كبيرة للزمالك وفرصة لمشاركة البدلاء والوقوف على مستواهم الفني".

