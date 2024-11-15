تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة السادسة: أنغولا تواجه غانا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، منتخبا أنغولا وغانا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

أمس، ولحساب المجموعة نفسها فاز منتخب النيجر على منتخب السودان بأربعة أهداف دون مقابل.

النتائج المسجلة في المجموعة السادسة

السودان × النيجر 1-0

غانا × أنغولا 0-1

النيجر × غانا 1-1

أنغولا × السودان 2-1

غانا × السودام 0-0

أنغولا × النيجر 2-0

السودان × غانا 2-0

النيجر × أنغولا 0-1

النيجر × السودان 4-0

ترتيب المجموعة السادسة

1- أنغولا: 12 نقطة (6-1)- تأهلت

2- السودان: 7 نقاط (4-6)

3- النيجر: 4 نقاط (5-5)

4- غانا: نقطتان (1- 4)