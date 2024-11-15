انت الأن تتابع خبر "وفرى فلوس جلسات تنضيف البشرة".. وصفة قوية لتنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء في 5 أيام فقط وعن تجربة .. جوزك هيموت فيكي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الرؤوس السوداء من أكثر المشاكل التي تؤرق البشرة، خصوصًا في منطقة الأنف والذقن، وتسبب الإحراج للكثيرين ولكن هناك وصفة طبيعية وبسيطة لتنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء، والتي أثبتت فعاليتها عبر تجارب متعددة.

المكونات:

السكر البني: يعتبر مقشرًا طبيعيًا ممتازًا يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

يعتبر مقشرًا طبيعيًا ممتازًا يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام. عصير الليمون: يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل على تفتيح البشرة وتنظيف المسام.

العسل: يرطب البشرة ويعالج الالتهابات.

يرطب البشرة ويعالج الالتهابات. بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز): تعمل على إزالة الشوائب وتنظيف المسام بعمق.

طريقة التحضير:

خلط المكونات: في وعاء صغير، امزجي ملعقة صغيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

في وعاء صغير، امزجي ملعقة صغيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. إضافة العسل: أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف ليمونة إلى الخليط، وامزجي جيدًا حتى يتكون مزيج متجانس.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف ليمونة إلى الخليط، وامزجي جيدًا حتى يتكون مزيج متجانس. التطبيق على الوجه: نظفي وجهك أولاً باستخدام ماء دافئ لفتح المسام. ثم، ضعي المزيج على الأنف والمناطق التي تحتوي على رؤوس سوداء، ودلكي بلطف باستخدام أصابعك في حركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

نظفي وجهك أولاً باستخدام ماء دافئ لفتح المسام. ثم، ضعي المزيج على الأنف والمناطق التي تحتوي على رؤوس سوداء، ودلكي بلطف باستخدام أصابعك في حركات دائرية لمدة 2-3 دقائق. الانتظار: اتركي المزيج على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد لغلق المسام.

اتركي المزيج على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد لغلق المسام. التطبيق المنتظم: يفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

الفوائد: