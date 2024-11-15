انت الأن تتابع خبر "لو النت فصل عندك هتتكلم بردوه".. 5 تطبيقات مراسلة تعمل حتى في حال إنقطاع الإنترنت ومجانية تماماً .. خبير تكنولوجيا يعلن مفاجأت ساره للجميع !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصرنا الحديث، أصبحت تطبيقات المراسلة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية للتواصل مع الأصدقاء، العائلة، والزملاء ولكن ماذا يحدث إذا انقطع الاتصال بالإنترنت؟ هل يمكننا التواصل في مثل هذه الحالات؟ الإجابة هي نعم! هناك بعض التطبيقات التي توفر إمكانيات المراسلة حتى في حال انقطاع الإنترنت ففي هذا المقال، نستعرض خمسة من هذه التطبيقات التي يمكنها العمل بدون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.

1. Tango

تطبيق Tango هو من التطبيقات الشهيرة التي تدعم المكالمات الصوتية والفيديو والرسائل النصية ويوفر Tango خيار “الرسائل دون الإنترنت” من خلال استخدام تقنيات معينة تسمح بإرسال الرسائل والوسائط دون الحاجة إلى اتصال دائم ويتم إرسال الرسائل عندما يعود الاتصال بالإنترنت، مما يجعلها مثالية في حالات انقطاع الإنترنت المؤقت.

2. Viber

يعد Viber أحد أشهر تطبيقات المراسلة التي تقدم ميزات متعددة مثل إرسال الرسائل النصية، الصوت، والفيديو بالإضافة إلى ذلك، يتيح Viber للمستخدمين إرسال الرسائل الصوتية والصور عندما لا يكون الإنترنت متاحًا، حيث يقوم التطبيق بتخزين الرسائل في الذاكرة حتى يعود الاتصال، ثم يرسلها تلقائيًا.

3. WhatsApp (ميزة الرسائل بدون إنترنت)

أعلنت WhatsApp في تحديثاتها الأخيرة عن ميزة “المراسلة في الوضع غير المتصل” باستخدام خاصية تخزين الرسائل، التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والمحتويات الأخرى في حالة انقطاع الإنترنت والرسائل تُخزن في ذاكرة الهاتف ويتم إرسالها تلقائيًا بمجرد استعادة الاتصال.

4. Firechat

تطبيق Firechat يختلف عن معظم التطبيقات التقليدية؛ فهو يعتمد على تقنية “الشبكة اللامركزية” التي تسمح للمستخدمين بالتواصل حتى عندما لا يكون هناك اتصال بالإنترنت أو حتى الشبكة الخلوية يعتمد Firechat على إنشاء شبكة مؤقتة بين الأجهزة التي تكون في نطاق قريب من بعضها البعض باستخدام البلوتوث أو الواي فاي المباشر، ما يجعل المراسلة ممكنة في حالات الطوارئ أو الأماكن التي تعاني من انقطاع الإنترنت.

5. Bridgefy