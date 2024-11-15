أطعمة للعشاء تساعد على النوم بشكل أسرع

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - أهمية التغذية للعشاء لتحسين جودة النوم

النوم الجيد يعد أحد أهم العناصر لعيش حياة صحية ومتوازنة. ومع ذلك، قد يواجه البعض صعوبة في الوصول إلى النوم العميق والمريح. تلعب الأطعمة التي نتناولها قبل النوم دورًا هامًا في تحسين جودة النوم وزيادة سرعة الدخول في حالة النوم.

الأطعمة التي تحفز هرمون الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون ينتجه الجسم للمساعدة في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. تناول الأطعمة التي تساعد في إنتاج هذا الهرمون يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على النوم.

اللوز: مصدر غني بالمغنيسيوم الذي له دور في تحسين النوم عن طريق تحفيز إنتاج الميلاتونين.

مصدر غني بالمغنيسيوم الذي له دور في تحسين النوم عن طريق تحفيز إنتاج الميلاتونين. الكيوي: يحتوي على مستويات عالية من الاستروجين النباتي والميولاتونين الذي يعزز النوم.

يحتوي على مستويات عالية من الاستروجين النباتي والميولاتونين الذي يعزز النوم. الكرز: يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين الطبيعي الذي يساعد في تنظيم النوم.

الأطعمة الغنية بالحمض الأميني تريبتوفان

التريبتوفان هو حمض أميني يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة إنتاج السيروتونين، الذي يتحول في النهاية إلى الميلاتونين.

الديك الرومي: يحتوي على مستويات عالية من التريبتوفان، مما يجعله خيارًا مهمًا في وجبة العشاء.

يحتوي على مستويات عالية من التريبتوفان، مما يجعله خيارًا مهمًا في وجبة العشاء. الزبادي: مصدر جيد للكالسيوم والتريبتوفان، مما يعزز من إنتاج السيروتونين.

مصدر جيد للكالسيوم والتريبتوفان، مما يعزز من إنتاج السيروتونين. الموز: غني بالبوتاسيوم والتريبتوفان، وهو خيار مثالي لوجبة عشاء خفيفة.

نصائح لتحسين جودة النوم عن طريق العشاء

هناك بعض النصائح الأخرى يمكن اتباعها لتحسين جودة النوم باستخدام الأطعمة:

اختيار الأطعمة الخفيفة

يفضل تناول وجبات خفيفة ومتوازنة في العشاء لتجنب الشعور بالامتلاء الذي قد يعيق النوم.

تجنب الكافيين والسكريات

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة الغنية بالسكريات في المساء يمكن أن يساهم في تحسين جودة النوم.

تناول الوجبات بوقت مناسب

من المهم جعل توقيت وجبة العشاء قبل النوم بعدة ساعات لضمان إتاحة الوقت الكافي للهضم قبل الخلود للنوم.

بتطبيق هذه النصائح الغذائية ودمج الأطعمة المذكورة في وجبة العشاء، يمكن تحسين جودة النوم وزيادة فرصة الاستيقاظ بنشاط وحيوية في اليوم التالي.