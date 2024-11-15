برشلونة يجدد مساعيه لضمّ نيكو ويليامز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - جدد نادي برشلونة الإسباني، اهتمامه بضم لاعب أتلتيك بلباو، نيكو وليامز، لضمه إلى صفوفه في الفترة القادمة.

وحاول برشلونة ضم ويليامز في الصيف الماضي لكن لم يكتب النجاح لتلك الصفقة.

ووفقاً لبرنامج (الشيرنجيتو) الإسباني، فإن إدارة برشلونة وضعت نيكو ويليامز ، كأولوية للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

يذكر أن نيكو ويليامز لديه شرط جزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو، يسمح له بالرحيل عن الفريق، مقابل 58 مليون يورو.