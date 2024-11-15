باحث ياباني يتمكن من استعادة الرؤية للمرضى المصابين بتلف القرنية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - أجرى باحث ياباني تجربة سريرية رائدة لاستعادة الرؤية لدى المرضى الذين يعانون من تلف شديد في القرنية، وهو اضطراب ناجم عن فقدان الخلايا الجذعية المحيطية.

وشملت الدراسة ، الأولى من نوعها ، أربعة مرضى يعانون من تندب القرنية وأظهرت تحسنا كبيرا في شفافية القرنية لثلاثة مرضى بعد عامين من زرع الخلايا الجذعية.

ساعدت الخلايا الجذعية المحفزة المستخرجة من خلايا الدم السليمة على تجديد أنسجة القرنية.