حب التملك عند الأطفال: أسبابه وكيفية التعامل معه بطرق فعالة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

حب التملك هو سلوك شائع لدى الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، وقد يتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والعاطفية. فما هي أسباب هذا السلوك وكيف يمكن للآباء التعامل معه بطرق فعالة؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

الشعور بعدم الأمان: قد يلجأ الطفل إلى التملك كوسيلة للحصول على الشعور بالأمان والاستقرار.

الخوف من فقدان: قد يخاف الطفل من فقدان الأشياء والأشخاص المهمين في حياته، فيتمسك بهم بشدة.

التقليد: قد يقلد الطفل سلوكيات الآخرين الذين حوله، مثل الأخوة الأكبر سنًا.

الدلال الزائد: قد يؤدي الدلال الزائد للطفل إلى شعوره بأنه مركز الكون، مما يعزز سلوك التملك لديه.

المقارنة مع الآخرين: قد يشعر الطفل بالغيرة والحسد من الآخرين، مما يدفعه إلى التملك.

فهم الأسباب: حاولي فهم الأسباب الكامنة وراء سلوك طفلك، فهذا سيساعدك على اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معه.

التحدث مع طفلك: تحدثي مع طفلك بهدوء وشرحي له أهمية المشاركة والتناوب مع الآخرين.

تدريب الطفل على المشاركة: شجعي طفلك على مشاركة ألعابه وأشيائه مع الآخرين، وقدمي له نموذجًا جيدًا في هذا الأمر.

تعزيز السلوك الإيجابي: مدحي طفلك عندما يقوم بمشاركة ألعابه أو مساعدة الآخرين.

تجنب المقارنات: تجنبي مقارنة طفلك بغيره، فهذا يزيد من شعوره بالغيرة والحسد.

تقديم الدعم العاطفي: امنحي طفلك الحب والدعم العاطفي الذي يحتاج إليه، فهذا سيساعده على الشعور بالأمان والثقة بالنفس.

التعامل مع الغيرة: إذا كان طفلك يشعر بالغيرة من أخ أو صديق، حاولي مساعدته على التعبير عن مشاعره والتغلب عليها.

تحديد الحدود: حددي حدودًا واضحة لطفلك، وشرحي له أهمية احترام حقوق الآخرين.

الاستعانة بالمتخصصين: إذا لم تستطيعي التعامل مع مشكلة حب التملك لدى طفلك بمفردك، فلا تترددي في استشارة متخصص في علم النفس للأطفال.