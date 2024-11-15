بمكونات منزلية وبدون تكاليف.. كيف أتخلص من اللون الأورانج في شعري؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - لماذا يتحول لون الشعر إلى الأورنجي؟

إن تغيير لون الشعر إلى الأورنجي يمكن أن يحدث لعدة أسباب، منها استخدام صبغات غير مناسبة، أو استخدام مواد تبييض الشعر بطريقة خاطئة. حتى التعرّض المكثف لأشعة الشمس يمكن أن يساهم في ظهور هذا اللون غير المرغوب.

مكونات منزلية للقضاء على لون الشعر الأورنجي

إليكِ بعض الحلول المنزلية البسيطة والاقتصادية التي يمكن أن تساعدكِ في التخلص من اللون الأورنجي في شعرك:

1. استخدام الشامبو الأزرق أو البنفسجي

الشامبو الأزرق أو البنفسجي مصمم خصيصًا لكسر درجات اللون الأصفر والأورنجي. يُفضّل استخدام هذه الأنواع مرة أو مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

2. خل التفاح

استخدام خل التفاح يساعد في موازنة درجة الحموضة في الشعر:

قم بمزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء.

اشطفي شعركِ بالخليط بعد غسله بالشامبو.

اتركيه لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.

3. قناع العسل والليمون

هذا القناع يمكن أن يعمل كعامل طبيعي للتبييض:

اخلطي ملعقتين من العسل مع ملعقة من عصير الليمون.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.

نصائح إضافية للعناية بالشعر

الحماية من الشمس

احرصي على ارتداء قبعة أو استخدام منتجات واقية للشعر عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

استخدام مستحضرات خالية من الكبريتات

اختر شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات للحفاظ على اللون ولتفادي أضرار إضافية.

الخلاصة

التخلص من اللون الأورنجي في الشعر لا يتطلب دائمًا إنفاق الكثير من المال. مع بعض المكونات المنزلية واتباع النصائح الصحيحة، يمكنكِ استعادة اللون المثالي لشعركِ وتقليل أي ضرر قد يحدث له. توجد دائمًا حلول مبتكرة واقتصادية تنتظرك لتجربيها في راحة منزلك.