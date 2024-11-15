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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نجم إينتراخت فرانكفورت، الدولي المصري عمر مرموش، من تحطيم رقم قياسي مسجل باسم نجم منتخب الأرجنتين، وإنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي.

مرموش يقترب من تحطيم رقم ميسي

سيكون عمر مرموش على موعد مع كتابة تاريخ جديد، في حال تسجيله ركلة حرة مباشرة للمباراة الرابعة تواليًا في مرمى فيردر بريمن، ليحطم رقم ميسي بعدما نجح في معادلته بالتسجيل في ثلاث مباريات تواليًا.

وكان ميسي اللاعب الوحيد في كرة القدم الذي سجل من ركلة حرة في 3 مباريات متتالية، حتى جاء المصري عمر مرموش وعادل هذا الرقم الاستثنائي في موسم 2024-2025، بعد أن سجل في 3 مباريات تواليًا بالطريقة نفسها مع فريقه إينتراخت.

وسجل مرموش مع فرانكفورت 23 هدفًا في 39 مباراة، إلا أنه انفجر بشكل مضاعف في الموسم الحالي، ليصبح هداف الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع هاري كين، إضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة بـ7 مساهمات تهديفية حتى الآن، ما جعله اللاعب الأبرز في "البوندسليغا".



