نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شرق إندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "الجيوفيزياء" الإندونيسية، صباح اليوم الجمعة، أن زلزال قوي ضرب إقليم بابوا شرق البلاد.

وأشارت الوكالة، إلى أن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، إلا أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي، مضيفة أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميل).

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

