نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات منتخب مصر أمام الرأس الأخضر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن عدة غيابات مؤثرة في مباراته ضد كاب فيردي، المقررة مساء اليوم الجمعة على الملعب الوطني بمدينة برايا، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إيقاف تريزيجيه ومروان عطية

يغيب الثنائي محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق الريان القطري، ومروان عطية، لاعب وسط الأهلي، بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء. ومن المتوقع أن يعودا للمشاركة في مواجهة بوتسوانا بالجولة السادسة من التصفيات.

غياب محمد صلاح وعمر مرموش

يفتقد المنتخب أيضًا اثنين من أبرز محترفيه:

محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، تم استبعاده بهدف إراحته بعد التأهل الرسمي لكأس أمم إفريقيا، أما عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ورغم وجوده في قائمة نوفمبر، لم يسافر مع البعثة بناءً على قرار من المدرب.

جاء قرار استبعاد صلاح ومرموش بسبب أرضية الملعب الوطني بكاب فيردي التي تتسم بالنجيل الصناعي، لتجنب أي إصابات قد يتعرض لها اللاعبان.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

تُقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني بمدينة برايا.