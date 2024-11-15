نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على عودة أحمد عابدين لترميم خط الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة أحمد عابدين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمعار لنادي سيراميكا كيلوباترا، لترميم خط دفاع ‏الفريق خلال الفترة القادمة.‏

الأهلي يستقر على عودة أحمد عابدين

واستقر مسئولي الأهلي على عودة عابدين في فترة الانتقالات الشتوية، أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، بعد أن شهدت الفترة ‏الماضية، غيابات عديدة نتيجة الإصابات التي ضربت أشرف داري وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح، إلى جانب المستوى الباهت الذي ‏ظهر به يوسف أيمن.‏

ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة بخصوص مصير عودة المدافع الشاب للفريق، خاصة ونأه يمثل إضافة كبيرة، وأن ‏رحيله كان من أجل منحه الفرصة للمشاركة بشكل أكبر، قبل العودة للحصول على الفرصة مع الفريق.‏