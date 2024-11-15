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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على عودة أحمد عابدين لترميم خط الدفاع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة أحمد عابدين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمعار لنادي سيراميكا كيلوباترا، لترميم خط دفاع الفريق خلال الفترة القادمة.
الأهلي يستقر على عودة أحمد عابدين
واستقر مسئولي الأهلي على عودة عابدين في فترة الانتقالات الشتوية، أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، بعد أن شهدت الفترة الماضية، غيابات عديدة نتيجة الإصابات التي ضربت أشرف داري وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح، إلى جانب المستوى الباهت الذي ظهر به يوسف أيمن.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة بخصوص مصير عودة المدافع الشاب للفريق، خاصة ونأه يمثل إضافة كبيرة، وأن رحيله كان من أجل منحه الفرصة للمشاركة بشكل أكبر، قبل العودة للحصول على الفرصة مع الفريق.