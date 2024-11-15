نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإمارات ونائباه يهنئون ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا؛ بمناسبة ذكرى عيد الملك.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا.

