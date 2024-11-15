نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الفرنسية: اكتمال تدريبات 2300 جندي أوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، عن انتهاء قواتها المسلحة من إكمال تدريب لواء أسلحة مشترك بنحو 2300 عسكري أوكراني على أراضي فرنسا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" أن "أول لواء أسلحة مشترك تم تدريبه وتجهيزه في فرنسا أنهى تدريباته".

وأرفقت الوزارة البيان بصور يظهر فيها جنود أوكرانيون يقومون بمناورات قتالية مختلفة باستخدام المدفعية الفرنسية وأسلحة أخرى.

وقامت فرنسا بتدريب لواء مكون من 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 3 كتائب مشاة، وسلاح الهندسة والمدفعية، والمراقبة الأرضية والجوية والاستطلاع، وأشرف 1500 جندي فرنسي على تدريب القوات الأوكرانية.

وزار وزير الدفاع ووزير الخارجية الفرنسيان، سيباستيان ليكورنو، وجان نويل بارو، القاعدة العسكرية التي يتدرب فيها الجنود الأوكرانيون في مقاطعة هوت مارن شمال شرقي فرنسا.

وسبق أن أكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للصراع، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.