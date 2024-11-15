تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثانية: مباراة استعراضية بين المغرب والجابون

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، منتخبا الجابون والمغرب، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها، فازت ليسوثو على جمهورية إفريقيا الوسطى 1-0، لتمنح الجابون بطاقة التأهل عن هذه المجموعة بغض النظر عن النتائج اللاحقة.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

إفريقيا الوسطى × ليسوثو 3-1

المغرب × الجابون 4-1

ليسوثو × المغرب 0-1

الجابون × إفريقيا الوسطى 2-0

الجابون × ليسوثو 0-0

المغرب × إفريقيا الوسطى 5-0

ليسوثو × الجابون 0-2

إفريقيا الوسطى × المغرب 0-4

ليسوثو × إفريقيا الوسطى 1-0

ترتيب المجموعة الثانية

1- المغرب: 12 نقطة (14- 1)

2- الجابون: 7 نقاط (5-4)

3- ليسوثو: 4 نقاط (2- 6)

3- إفريقيا الوسطى: 3 نقاط (3- 13)