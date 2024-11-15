تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الأولى: غامبيا تستقبل جزر القمر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، منتخب غامبيا وجزر القمر، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها خسرت مدغشقر أمام تونس 2-3 لتحجز الأخيرة مكانها في النهائيات الإفريقية.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

جزر القمر × غامبيا 1-1

تونس × مدغشقر 1-0

غامبيا × تونس 1-2

مدغشقر × جزر القمر 1-1

مدغشقر × غامبيا 1-1

تونس × جزر القمر 0-1

غامبيا × مدغشقر 1-0

جزر القمر × تونس 1-1

مدغشقر × تونس 2-3

ترتيب المجموعة الأولى

1- تونس: تونس: 10 نقاط (7- 5)- تأهلت

2- جزر القمر: 6 نقاط (4-3)

3- غامبيا: 5 نقاط (4-4)

4- مدغشقر: نقطتان (4- 7)