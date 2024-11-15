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تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الأولى: غامبيا تستقبل جزر القمر

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، منتخب غامبيا وجزر القمر، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها خسرت مدغشقر أمام تونس 2-3 لتحجز الأخيرة مكانها في النهائيات الإفريقية.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
جزر القمر × غامبيا 1-1
تونس × مدغشقر 1-0
غامبيا × تونس 1-2
مدغشقر × جزر القمر 1-1
مدغشقر × غامبيا 1-1
تونس × جزر القمر 0-1
غامبيا × مدغشقر 1-0
جزر القمر × تونس 1-1
مدغشقر × تونس 2-3
ترتيب المجموعة الأولى
1- تونس: تونس: 10 نقاط (7- 5)- تأهلت
2- جزر القمر: 6 نقاط (4-3)
3- غامبيا: 5 نقاط (4-4)
4- مدغشقر: نقطتان (4- 7)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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