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تصفيات كأس العالم: اليابان في إندونيسيا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بلقاء إندونيسيا واليابان، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب المجموعة الثالثة.

وكانت مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الثالثة قد شهدت أمس تعادل أستراليا مع السعودية من دون أهداف، وحسارة البحرين أمام الصين 0-1.

تدخل إندونيسيا هذه المباراة بـ 3 نقا في المركز الأخير في المجموعة، بينما تتصدر اليابان ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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