تصفيات كأس العالم: اليابان في إندونيسيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بلقاء إندونيسيا واليابان، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب المجموعة الثالثة.

وكانت مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الثالثة قد شهدت أمس تعادل أستراليا مع السعودية من دون أهداف، وحسارة البحرين أمام الصين 0-1.

تدخل إندونيسيا هذه المباراة بـ 3 نقا في المركز الأخير في المجموعة، بينما تتصدر اليابان ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط.