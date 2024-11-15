تصفيات كأس العالم- أوقيانوسيا: نيوزنلندا تلتهم فاناتو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - فازت نيوزنلندا على فاناتو بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانيةفي تصفيات قارة أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي المجموعة نفسها خسرت ساموا أمام بولينيسيا الفرنسية – تاهيتي 0-3.

ترتيب المجموعة الثانية

1- نيوزنلندا: 6 نقاط

2- بولينيسيا الفرنسية – تاهيتي: 3 نقاط

3- فاناتو: 3 نقاط

4- ساموا: دون نقاط