تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثالثة: مصر في الرأس الأخضر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، الجمعة، منتخبا بوتسوانا وموريتانيا، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلتقي منتخبا الرأس الأخضر ومصر التي ضمنت تأهلها إلى المغرب 2025، وذلك ابتداء من الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة

مصر × الرأس الأخضر 3-0

موريتانيا × بوتسوانا 1-0

بوتسوانا × مصر 0-4

الرأس الأخضر × موريتانيا 2-0

الرأس الأخضر × بوتسوانا 0-1

مصر × موريتانيا 2-0

موريتانيا × مصر 0-1

بوتسوانا × الرأس الأخضر 1-0

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مصر: 12 نقطة (10- 0)- تأهلت

2- بوتسوانا: 6 نقاط (2- 5)

3- الرأس الأخضر: 3 نقاط (2- 5)

4- موريتانيا: 3 نقاط (1- 5)